Gasteinertal lernt retten: Erste Hilfe am Berg

Unter dem Motto „Ein Tal lernt retten“ bietet das Rote Kreuz in der jetzigen Wander- und Bergsaison in Gastein an drei Stationen im Tal und am Berg Praxiskurse zur Ersten Hilfe an. Der Unterricht dauert jeweils 35 Minuten, teilnehmen können alle Interessierten. Zum Abschluss gibt es auch ein Zertifikat.