Stierhatz-Läufer in Achselhöhle aufgespießt

Keiner von ihnen sei schwer verletzt worden, die meisten hätten Prellungen erlitten, hieß es in den Medienberichten. Die diesjährigen Rennen im Rahmen des „Sanfermines“-Festes in Pamplona verliefen bisher relativ glimpflich - nur zwei Läufer wurden auf die Hörner genommen. Der 38 Jahre alte Spanier, der am vorigen Samstag beim ersten Rennen am Bein und am Gesäß aufgespießt worden war und eine sechs Zentimeter lange Wunde erlitten hatte, solle am Freitag aus dem Krankenhaus entlassen werden, teilten die Ärzte mit.