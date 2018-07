Mars kommt der Erde schon bald extrem nahe

In den nächsten Wochen lohnt sich ein Blick in den Nachthimmel, denn der Mars nähert sich uns auf sichtbare Distanz. Ende Juli wird man den Roten Planeten mit bloßem Auge beobachten können - ein Spektakel, das man nicht so schnell wieder zu sehen bekommen wird! Das letzte Mal, dass der Mars so dicht an der Erde war, ist 15 Jahre her ...