Fünf Verletzte bei Unfall in Heiterwang

Am Dienstag kurz vor 15 Uhr lenkte ein 64-jähriger deutscher Staatsbürger sein Auto auf der Fernpassbundesstraße in Richtung Reutte. Im Bereich der Umfahrungsstraße Heiterwang kam der Lenker aus ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug auf das rechte Straßenbankett. Er geriet in der Folge über die Fahrbahnmitte und kollidierte mit einem entgegen kommenden Personenkraftwagen, welcher von einem 66-jährigen Deutschen gelenkt wurde. Am Beifahrersitz befand sich sein Enkelsohn (13) und auf den Rücksitzen seine Ehefrau (67) und seine Tochter (34). Nach der Kollision stieß das Fahrzeug gegen einen weiteren entgegen kommenden Pkw, welcher von einem 47-jährigen Deutschen gelenkt wurde. Der 66-Jährige, seine Ehefrau, seine Tochter und sein Enkelsohn sowie der 47-jährige Lenker wurden erheblich verletzt. Der 66-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Garmisch-Partenkirchen geflogen, die restlichen vier verletzten Personen wurden mit der Rettung in das Krankenhaus nach Reutte gebracht. Der 64-jährige Fahrzeuglenker blieb unverletzt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.