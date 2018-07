George Clooney: Hier humpelt der Star in Privatjet

Der Schauspieler, der am Dienstag auf Sardinien mit seinem Motorroller gegen ein Auto geprallt ist und dabei verletzt wurde, ließ sich gemeinsam mit Ehefrau Amal Clooney, den einjährigen Zwillingen Ella und Alexander sowie einem Kindermädchen in einem Golfwagen zum Flugzeug am Flughafen Olbia bringen.