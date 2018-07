VCÖ-Verkehrspreis: Abstimmen für Kärntner Projekte

Kärnten ist in zwei Kategorien vertreten: In der Kategorie „Arbeitswelt und Ausbildung“ bewirbt sich das Mobilitätsmanagement von Infineon in Villach. Ziel des Projekts „Green Way“ ist es, dass die Beschäftigten möglichst mit Öffentlichem Verkehr, Fahrrad oder Fahrgemeinschaften zur Arbeit kommen. Eine App unterstützt.