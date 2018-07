Fest verwurzelt in die Zukunft mit 64 Bäumen

Bezirks-Erntedankfest mit über Tausend Teilnehmern

Neben dem Projekt steht im Jubiläumsjahr 2018 auch das Bezirks-Erntedankfest am 16. September in Thaur auf dem Plan. „Wir rechnen beim Festumzug mit über Tausend Teilnehmern und ebenso vielen Zuschauern“, kündigte Bezirksgeschäftsführer Maximilian Huber an.