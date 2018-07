Die flottesten Jungvögel am steirischen Himmel

„Stiller Fliegeralarm“ gilt derzeit am Himmel über der Steiermark. Noch bis Samstag fechten sich die besten Nachwuchspiloten den österreichischen Junioren-Staatsmeister im so genannten Streckensegelflug aus. Die „Steirerkrone“ besuchte die jungen Herren der Lüfte im Fliegerlager am Kapfenberger Flugplatz.