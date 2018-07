„Brauchen Wohlfahrtsstaat des 21. Jahrhunderts“

Im Schloss von Versailles legte Macron Grundzüge für eine Reihe von geplanten Veränderungen im Sozialsystem dar - etwa im Pensions- und Gesundheitssystem. Er will in diesem Monat außerdem Vertreter der 100 größten Unternehmen des Landes empfangen, um von ihnen Engagement bei Ausbildung und Beschäftigung in Problemvierteln zu fordern.