Vogel ohne Sorgen

Die letzten 20 Minuten in Gnas waren am Sonntag besonders zäh für Sturm - Fabian Koch humpelte raus, Wechselspieler hatte Coach Heiko Vogel aber keinen mehr auf der Bank. Zudem hatte der Deutsche seine Mannen im Training vor dem Test leiden lassen. Das erklärt wohl das knappe 3:2, das Huspek erst in der Schlusssekunde per Elfer fixierte.