Bienenhütte ging in Flammen auf

Aus noch unbekannter Ursache fing am Montagmorgen eine Bienenhütte im Osttiroler Tristach Feuer. Der Brand wurde von einem 77-jährigen Anrainer bemerkt - er alarmierte die Einsatzkräfte. Der Freiwilligen Feuerwehr Tristach, welche mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann ausrückte, gelang es bereits nach kurzer Zeit, das Feuer zu löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Am Gebäude entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Durch den Brand ist auch eine unbekannte Anzahl an Bienen mehrerer Völker verendet.