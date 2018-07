Staatsoper verwandelte sich in Modetempel

Bereits zum vierten Mal verwandelte Veranstalterin Liliana Klein die Wiener Staatsoper mit ihrer Eventreihe „Fashion at Opera“ zum Modetempel. Pop-up-Boutiquen, Stylingcorner, Goodiebags und eine Fashionshow begeisterten Modefans aus ganz Österreich, die auch in den Genuss von künstlerischen Highlights von Primaballerina Maria Yakovleva, Opernstar Daniela Fally, Acapella-Truppe Just 6 und Geigerin Barbara Helfgott kamen.