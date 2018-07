Jahreshauptversammlung der Bläser im Ennstal

Es ist (fast) immer was los in der obersteirischen Event-Metropole Schladming! Gerade erst tagte der Europa-Gipfel zum Start des österreichischen Ratsvorsitzes; jetzt marschieren nach dem Tross der hohen Politik aus aller Herren Länder die Musiker ein. Mehr als 2500 Teilnehmer aus 15 Nationen treffen sich von 10. bis 15 Juli im Ennstal zum gemeinsamen Musizieren. Auch in Haus steigen Mittwoch, Freitag und Samstag drei Konzertabende.