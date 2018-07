So sieht die Mercedes-Zentrale in Eugendorf aus

Modernes Design, außen wie innen in den Büroräumen. Konzipiert nach den neuesten Kriterien der Arbeits-Planung. „Die Mitarbeiter waren von Beginn an in den Prozess miteingebunden“, sagt Kommunikations-Chef Bernhard Bauer. Ein Bürokomplex in der „5-Stern-Kategorie“, fast logisch für die deutsche Automarke mit Stern.