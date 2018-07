20-Jähriger erlitt mehrere Gesichtsfrakturen

In Innsbruck kam es am frühen Samstagmorgen zu einer schweren Körperverletzung. Ein bisher unbekannter Täter schlug einem 20-jährigen Somalier am Klara-Pölt-Weg (auf der Höhe des Hauses 2) mit einer Müllsackhalterung aus Metall ins Gesicht. Der Mann erlitt mehrere Frakturen. Warum es zum Angriff kam, ist unbekannt. Die Polizei bittet daher um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Saggen: 059133- 7589