Tausende Fans feierten mit dem Regen

Der Wettergott war auch am Freitag nicht gnädig mit den Electric Love-Fans, gönnte ihnen nur eine kurze Regenpause. Der Stimmung tat das keinen Abbruch: „Es war großartig“, resümierte Dorian Lauduique vom französischen Duo Ofenbach nach dem Auftritt. Die Pariser, deren Hits „Katchi“ und „Be Mine“ richtige Ohrwümer sind, waren vom Durchhaltevermögen der Gäste begeistert: „Es war einfach, die Leute zum Tanzen und zum Springen zu bringen. Wir lieben diese Festivals. Man hat das Gefühl, die Leute lassen hier ihren gesamten Alltagsstress raus“, ergänzt César Laurent de Rummel. Das Duo war zum ersten Mal in Salzburg, musste aber gleich weiterreisen in Richtung Marseille.