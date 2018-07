Raum Graz bekommt ein zweites Landeskrankenhaus

Und auch sonst ändert sich einges. Anfang Jänner wird in Hörgas ein Facharztzentrum seinen Betrieb aufnehmen, das bis Mitte des Jahres in Vollbetrieb sein soll. Das habe eine „deutliche Verbesserung der ambulanten internistischen Versorgung mit Schwerpunkt der Versorgung ältere Menschen im Großraum Graz-Umgebung/Nord“ zur Folge, heißt es vonseiten der KAGes. Geplant ist, die Ambulanzen auch in den Randzeiten zu öffnen.