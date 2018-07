ER soll der neue Galvao bei Rapid werden

Freitagmittag soll Deni Alar im grün-weißen Camp in Windischgarsten seinen langfristigen Vertrag unterschreiben, dann schon am Nachmittag mit der Djuricin-Truppe trainieren. Damit hat Rapid die Baustelle im Sturm - nach den Verletzungen von Kvilitaia, Pavlovic und Schobesberger - geschlossen. In der Abwehr ist man nah dran.