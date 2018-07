Jetzt wird sogar der Restmüll „smart“

„Daheim App“ wertet Daten aus

Außerdem stellen Scanner am Müllwagen fest, wie viel falscher Abfall im Restmüll ist. Via „Daheim App“ - 1200 von 6600 Feldkirchnern nützen dieses „digitale Gemeindeblatt“ bereits - können Haushalte dann nachsehen, wie „brav“ sie getrennt haben. Sogar Belohnungen in Form geringerer Gebühren werden erwogen, so Saubermacher-Vorstandssprecher Ralf Mittermayr.