Müllverbrennungsanlage wird doch nicht gebaut

„Anlage lässt sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben“

„Seit der Einreichung dieses Projektes hat es in der Lederfabrik bedeutende Entwicklungen in den Prozessen gegeben bzw. auch Veränderungen in der Produktionsanlage selbst, wodurch der Einsatz von thermischer Energie entscheidend zurückgegangen ist. Aus technischen Gründen ist aber die Anlage auf die Abnahme von thermischer Energie von Seiten der Lederfabrik angewiesen. Nach Wegfall dieser Grundlage lässt sich die geplante Anlage nicht mehr wirtschaftlich betreiben und somit haben wir das Projekt jetzt zurückgezogen“, so Geschäftsführer Michael Schmidt.