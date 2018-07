Rolf Majcen bringt Licht ins dunkle Stiegenhaus

Rolf Majcen war auf dem Empire State Building, dem Shanghai World Financial Center, dem Eiffelturm. Immer im Wettkampf, immer unter den Besten. 29 Siege feierte der ehrgeizige Grazer, im Zivilberuf Kapitalmarktjurist, bei seinen 151 Rennen auf fünf Kontinenten. Jetzt steht der 100. Wolkenkratzer an, der 220 Meter hohe DC-Tower in Wien. Und Majcen hat sich zum runden Jubiläum einen höheren Zweck ausgedacht: Er möchte „Licht ins Dunkel“ bringen, mit seiner nächsten Glanzleistung Spenden für humanitäre Projekte in Österreich sammeln.