Mit den Edlseern auf hoher See

Acht Tage lang hautnah bei den Stars

Die Fans (viele sind schon Stammgäste bei den Musi-Kreuzfahrten) nahmen das Angebot begeistert an - ihre großen Stars so hautnah acht Tage lang zu erleben, das kann man auch nicht alle Tage. Stets mit dabei war auch ein Kamerateam von ATV, das eine eigene TV-Doku über die Reise bringen wird. Im Mittelpunkt dabei: Chef-Edlseer Fritz Kristoferitsch. „Mit den Fans gemeinsam zu verreisen, das ist immer ein Highlight. Auch nach so vielen Jahren.“ Schreder erinnert sich: „Die Edlseer waren ja bei der ersten Reise schon dabei. Da habe ich noch Entschuldigungen für die Schule schreiben müssen.“