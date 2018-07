Auch Rapid-Neuzugang Pavlovic fällt monatelang aus

Lange Verletztenliste: Rapid will noch einmal am Transfermarkt zuschlagen

Aufgrund der vielen Ausfälle werde der Klub definitiv noch einmal für die Offensive am Transfermarkt aktiv werden. „Diesbezüglich bin ich in bereits in Abstimmung mit meinem Geschäftsführer-Kollegen Christoph Peschek und Präsident Michael Krammer, der derzeit auch bei uns im Trainingslager weilt“, so Bickel.