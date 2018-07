Brasilianerin wuchs in Höhle im Regenwald auf

Anderes Kind mit Glasscherbe getötet

Im Alter von fünf Jahren wurden sie aus ihrer Höhle vertrieben, Mutter und Tochter lebten anschließend auf den Straßen von Sao Paulo. Dort schlugen sie sich mit Betteln nach Essen und Geld durch. Während dieser Zeit tötete sie ein anderes Kind: Es ging bei dem Kampf um einen Laib Brot aus einer Mülltonne. Rickardsson fand eine Glasscherbe am Boden und rammte sie ihrem Kontrahenten in den Bauch - später erfuhr sie, dass der Bub gestorben war. „Nachdem ich ein Stück weggelaufen war, fing ich an zu essen. Aber dann musste ich mich übergeben. Die Erkenntnis darüber, was ich getan hatte, traf mich wie der Blitz", so Rickardsson.