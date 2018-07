Drei Ladendiebinnen auf frischer Tat ertappt

Aufgrund weiterer Ermittlungen konnten der 20-Jährigen und der 29-Jährigen ein weiterer Diebstahl und ein versuchter Diebstahl am 16. Juni in zwei Einkaufsmärkten in Graz nachgewiesen werden. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die 20-Jährige und die 29-Jährigen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, die 19-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.