Die Fans hautnah: Ein Spektakel unter Sternen

Ein herzlicher Empfang! „Wollt ihr auch ein Bier?“ - zu Gast am Campingplatz werden auch die „Krone“-Reporter blitzschnell Teil der Camping-Familie. Alle freundlich, alle offen und in absoluter Feierlaune. „Von Mittwoch weg sind wir hier - abgebaut wird erst am Montag“, sagt Mathias aus Großkrut (NÖ), der gleich mit einer zwanzigköpfigen Abordnung und einem Lastwagen samt Kran und meterhohem Mercedes-Stern, Riesenzelt, Megaphon sowie wummernden Boxen antanzte. „Und ordentlich Durst haben wir auch mitgebracht. 230 Liter Bier, einige Paletten Jägermeister. Den Stern haben wir einer Werkstatt abgekauft.“ Gefallen hat der sogar Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff - wie er der „Krone“ verriet: „Cooles Ding, starke Idee!“