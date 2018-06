Junge Steirer vermisst: Was wurde aus meinem Kind?

„Am Freitag ist er noch ganz normal bei der Arbeit gewesen und auch nach Hause gekommen. Danach hat er eine Tasche mit Kleidung gepackt und gesagt, dass er in der Wohnung seines Bruders, der zur Zeit nicht da ist, schlafen wird. Das ist nur zwei Kilometer von unserem Wohnhaus entfernt.“ Am Abend schrieb die Mutter ihrem Sohn noch eine Nachricht, auf die er auch antwortete - aber danach riss der Kontakt ab. „Ich bin am Samstag gegen 9.30 Uhr zur Wohnung gekommen, die nicht abgesperrt war. Auto und Fahrrad waren noch da, auch alle Schlüssel und der Reisepass. Nur Geldbörse und Handy hat er mitgenommen“, berichtete die tapfere Mutter.