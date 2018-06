Achtung vor den „Bohrer-Betrügern“!

Bereits am 19. Juni war ein unbekannter Mann mit südländischem Aussehen auf einen Bauernhof in Unterzirknitz in der Gemeinde Jagerberg (Bezirk Südoststeiermark) gekommen und hatte dem Landwirt seine Arbeit angeboten. Tatsächlich ließ der Steirer 75 seiner Bohrer richten, doch dann verlangte der Mann mehrere hundert Euro, die das Opfer auch bezahlte.