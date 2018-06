Mann schnitt sich mit Motorsäge im Gesicht

Bei Forstarbeiten erlitt am Montag ein 31-jähriger Kärntner in Stadl-Predlitz schwere Schnittverletzungen im Gesicht. Er war in einem Wald mit dem Aufarbeiten von Windbruchholz beschäftigt, als beim Entasten einer etwa 25 Meter langen Lärche das Schwert der Motorsäge verkantete und gegen das Gesicht des Mannes geschleudert wurde.