Vater und Sohn als Retter in der Not

Nicht angegurtet waren die Insassen eines Pkw, der in der Nacht auf Samstag in Feldbach von der Straße abkam und in einen Maisacker flog. Lenker und Beifahrer wurden aus dem Pkw geschleudert, der Fahrer war unter dem Wrack eingeklemmt. Dass er noch lebt, verdankt er zwei Feuerwehrmännern - Vater und Sohn.