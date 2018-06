Bergsteigerin (32) stürzte 60 Meter in den Tod

Die aus drei Personen bestehende Gruppe war am Samstag gegen 12.10 Uhr im Bereich der Unteren Wettersteinspitze in Leutasch in Richtung der Oberen Wettersteinspitze auf dem Grat unterwegs. Plötzlich stürzte ein Mitglied der Gruppe, eine 32-jährige Frau, rund 60 Meter in die Tiefe. Vermutlich, weil sich eine Felsschuppe gelöst hatte. Die Frau erlitt beim Absturz tödliche Verletzungen und wurde vom Hubschrauber des Innenministeriums geborgen.