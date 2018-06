10.000 Steirer beim Jubiläumsfest der Diözese

Dabei zeigte sich die katholische Kirche in der Steiermark in ihrer ganzen Buntheit und Vielfalt. Über 10.000 interessierte Menschen machten sich schon am Samstag ein Bild davon, wohin sich die steirische katholische Kirche in den letzten 800 Jahren entwickelt hat und bekamen oft überraschende und ungewöhnliche Einblicke.