Pferdedrama: Zeugen bombardieren die Behörden

Vorfall am 10. Juni: „Pferde fix und fertig“

Janovsky geht aber davon aus, dass es in dieser Causa zu einer Gerichtsverhandlung wegen Tierquälerei kommen wird. Mit seiner Meinung zu den bekannten Bildern und Videos hält der Tiroler Tierschutzombudsmann nicht hinter dem Berg: „Beim Vorfall am 10. Juni ist ersichtlich, dass die Pferde fix und fertig waren, bevor sie dann am Boden lagen.“ Hinzu komme der (übermäßig?) harte Einsatz der Peitsche.