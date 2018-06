Heather Locklear aus Psychoklinik entlassen

Am Sonntag drohte Heather Locklear nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte damit, sich selbst mit einer Pistole zu erschießen. Ihre Mutter Diane (85) hatte zuvor den Notruf gewählt und angeben, dass ihre Tochter suizidal sei. Daraufhin wurde die Schauspielerin in eine Psychiatrie zwangseingewiesen. „Sie wurde mit Handschellen auf eine Trage gekettet und mit dem Krankenwagen weggefahren“, so ein Augenzeuge.