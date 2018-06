Kroatien zerlegt Vize-Weltmeister Argentinien 3:0!

Etwa in Minute 5, als Ivan Perisic mit einem Schuss aufs lange Eck an Argentiniens Goalie-Glatzkopf Willy Caballero scheiterte. Oder als wenig später (12.) Messi auf der Gegenseite für Ärger sorgen hätte können: Doch der Pass auf den kleinen Barca-Star geriet einen Hauch zu lang. Direkt im Anschluss (13.) darauf erwischte Maxi Meza nach einem Salvio-Pass in den Rücken der Abwehr von rechts nur den Rücken von Kroatiens Dejan Lovren - Ecke! Die Argentinier taten indes gut daran, das Spiel in die Hälfte der Kroaten zu tragen, der eigene Abwehrverbund zeigte sich alles andere als WM-tauglich. Die Herren Caballero, Otamendi und Tagliafico brachten einander wiederholt in die Bredouille: In Minute 20 etwa hätte Mandzukic einen Horror-Pass des Goalies auf Tagliafico beinahe abgefangen, doch Schiri Ravshan Irmatov aus Usbekistan entschied richtigerweise auf Foul.