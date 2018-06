Vor der Jubiläumsmesse wird streng kontrolliert

Ab Samstag steht die steirische Landeshauptstadt ganz im Zeichen des großen 800-Jahre-Jubiläums der Diözese Graz-Seckau: Wärmten sich die Kirchenverantwortlichen bislang mit hochkarätigen (Diskussions-) Veranstaltungen in den Bezirken auf, so wird am Wochenende die gesamte Murmetropole „bespielt“.