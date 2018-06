Feuerwehr rettete Katze vor Brand in Wohnung

Zu einem Wohnungbrand in der Siedlungsstraße wurde am Mittwoch die Freiwillige Feuerwehr Liezen-Stadt alarmiert. Bei den Löscharbeiten konnte eine Katze gerettet werden. Sie befand sich in der Küche, wo das Feuer ausbrach. Die Bewohner der Wohnung konnten sich selbstständig in das Freie retten, zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Roten Kreuz versorgt.