Überfüllte Schülerbusse sorgen wieder für Wirbel

Mehrkosten in Millionenhöhe drohen

Gesetzlich ist übrigens gedeckt, dass sich im Linienverkehr drei Kinder unter 14 Jahren zwei Sitzplätze teilen. Die steirische Politik ist dagegen, doch der Ball liegt beim Verkehrsministerium in Wien. Eine baldige Änderung ist nicht in Sicht. Die große Frage ist: Wer zahlt die vielen Millionen Euro an Mehrkosten…?