Sommeroperette „Die Blume von Hawaii“ in Bad Ischl

Frag‘ doch den Inder

In Ischl ist diese exotische Operette zum ersten Mal zu sehen. Sie wird von Marius Burkert (musikalische Leitung) und Intendant Thomas Enzinger in Szene gesetzt. Die Kostüme steuert die deutsche Kostümbildnerin Toto bei. Die Choreographie fällt Ramesh Nair zu, der zugleich eine der Hauptrollen spielen wird. Musical-Darsteller Nair arbeitete bereits für die Vereinigten Bühnen in Wien und machte bei „Dancing Stars“ mit; große Bekanntheit erlangte er durch einen Werbespot, in dem er - stets begleitet mit dem Slogan „Frag‘ doch den Inder“ - auftrat. An seiner Seite werden Sieglinde Feldhofer als Prinzessin oder Susanna Hirschler als junge Hawaiianerin zu sehen sein.