Bankomat gesprengt: Hoher Schaden, keine Beute

Mit einem Gasgemisch, das sie in den Automaten eingeleitet hatten, sprengten in der Nacht auf Mittwoch unbekannte Täter in Lebring den im Foyer eines Supermarkts aufgestellten Bankomaten. Es entstand hoher Sachschaden, das Gerät wurde zerstört, Scheiben barsten. Ans Geld kamen die Maskierten aber nicht heran.