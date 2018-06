Grazer Gefängnis ist weiter im Ausnahmezustand

Keine Besserung in Sicht

Die Lage hat sich am Montag so zugespitzt, dass sogar Schüler der Justizwache Volldienst schieben müssen. Das dürfte voraussichtlich den Rest der Woche so bleiben. Für die verbleibenden Mitarbeiter wird der Arbeitsaufwand immer größer, so die Gewerkschafter Mario Raudner und Philipp Reichel.