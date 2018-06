Testspiel-Kracher! Rapid empfängt Deutschland-Klub

In Hütteldorf legen Kapitän Schwab und Co. am Mittwoch los. „Es wird intensiv“, kündigt Trainer Goran Djuricin bereits an. „Wir haben nicht viel Zeit.“ Zumal auch Rapid einige neue Spieler integrieren muss: Stürmer Pavlovic, Offensiv-Allrounder Knasmüllner, Teamverteidiger Potzmann und „Sechser“ Martic sind fix. „Wir werden stärker als im Vorjahr sein“, ist Gogo überzeugt. Und will - da Kvilitaia noch verletzt ist - noch zuschlagen: „Mit nur einem Stürmer gehen wir sicher nicht in die Saison.“