Erster fahrerloser Bus startet Linienbetrieb

Busfahrt ohne Fahrer: Am Montag nimmt erstmals in Österreich ein selbstfahrendes Shuttle den Linienbetrieb auf. Nach langer Testphase können Passagiere in Pörtschach vom Bahnhof bis zum See pendeln - im 15-Minuten-Takt, völlig autonom. Ermöglicht wurde die Innovation durch das „SURAAA“-Projekt des Landes.