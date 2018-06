Kein Aufatmen: Die Unwetterwarnung bleibt!

Die Schäden des Dienstags sind noch gar nicht aufgearbeitet, da kündigt sich schon neues Unheil an: Auch am Mittwoch sind laut den Meteorolgen der ZAMG Gewitter und Starkeregen möglich. Sturmböen und Hagel sind gerade im Süden ebenfalls nicht ausgeschlossen. Erst am Donnerstag beruhigt sich das Wetter.