Die krassesten Beauty-OP-Schocker

Jordan James Parke will aussehen wie Kim Kardashian. Seit ihr Sextape herauskam, ist er besessen von ihr. 150.000 Dollar hat er für die irrwitzigsten Eingriffe schon ausgegeben. Er hat zum Beispiel Filler in den LIppen, im Kinn, den Wangen und sogar in der Nasenfalte. Süchtig nach Lippfillern sei er, sagt er.