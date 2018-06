Ivan ist jetzt Rapids „Objekt der Begierde“

Weshalb er das „Missverständnis“ beenden, weg will. Einziges Problem: Krasnodar, wo er bis 2022 Vertrag hat, überwies 2017 drei Millionen für Ivan an CSU Craiova. Laut rumänischen Medien würde man ihn für die Hälfte ziehen lassen. Für Rapid noch immer zu teuer. Weshalb Bickel eine Leihe aushandeln will: „Aber mit einer Option, die für uns leistbar ist.“ Jetzt ist Krasnodar am Ball, das Angebot liegt auf dem Tisch ...