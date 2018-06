Auto von Ex-Freundin aus Wut angezündet

Beziehungs-Aus nicht verkraftet

Wie die Beamten herausfanden, gehörte ein Auto einer Oststeirerin, die sich einige Wochen zuvor und anfangs in gutem Einvernehmen von ihrem Freund, einem 30-jährigen, aus dem Raum Oberwart stammenden Burgenländer, getrennt hatte. Doch danach gab es - ihrer Aussage zufolge - immer wieder Streit, weil der „Ex“ das Beziehungs-Aus offenbar doch nicht verkraften konnte. Somit wurde der Burgenländer in Verbindung mit dem Brandanschlag gebracht. „Bei der Einvernahme verwickelte er sich in Widersprüche“, berichtet ein erhebender Beamter, „dann gab’s ein Geständnis, was in jener Nacht passiert war“.