Pixars und Disneys Kreativ-Chef Lasseter hört auf

Am Jahresende werde der 61-Jährige die Firma verlassen, teilte Disney am Freitag mit. Bis dahin sei Lasseter noch in beratender Funktion an Bord, hat aber kein Büro mehr. Es sei der richtige Zeitpunkt, sich „neuen kreativen Herausforderungen“ zu stellen, zitierte das Branchenblatt „Hollywood Reporter“ aus Lasseters Mitteilung.