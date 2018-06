Schwedische Prinzessin Adrienne wurde getauft

Danach schaute die kleine Prinzessin neugierig in der Kirche umher - und schlief schnell wieder ein. Adrienne Josephine Alice, wie die Kleine mit vollem Namen heißt, ist bereits das siebente Enkelkind von König Carl Gustaf und Königin Silvia. Bei der Taufe in der Schlosskirche von Drottningholm am Wohnsitz des Königspaares saßen deshalb richtig viele Kinder in der ersten Reihe.