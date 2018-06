Ausbruch aus den Konventionen

Theater ohne Schauspieler

Man stelle sich ein Theater vor, das ohne Schauspieler und Regie auskommt: In „Der Staat“ von Alexander Manuiloff aus Bulgarien stehen die Konventionen der Kunst in Wechselwirkung mit der politischen Situation seines Heimatlandes. Das Publikum im Theater am Lend sitzt im großen Sesselkreis. Nach Minuten unangenehmer Stille macht sich der Erste auf, den Brief auf dem Tisch in der Mitte zu öffnen: „Die Vorführung wird in fünf Minuten beginnen.“ Zögern, Warten, Stille. Bis jemand die mit weiteren Briefen gefüllte Box öffnet. Die Geschichte, die sie erzählen, ist an Plamen Goranov angelehnt. 2013 verbrannte sich der politische Aktivist aus Protest gegen die korrupte Regierung bei lebendigem Leib. Die Vorstellung spricht in Briefform zu ihrem Publikum und reflektiert sich selbst: Widersprüchliche Aussagen über die Dauer wechseln sich ab mit Aufrufen zum Abbruch der Performance. Und doch bleibt man gefangen.